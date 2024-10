Prestes a fazer 90 anos, Helena Sacadura Cabral revela o segredo da longevidade

Carla Anes

Hoje às 11:10

No «Dois às 10», recebemos Helena Sacadura Cabral, está prestes a fazer 90 anos e continua como a conhecemos: uma mulher que exige ser feliz, é dona de um riso inconfundível e obriga-se a uma vida ativa: vai ao ginásio, janta com os amigos, escreve livros, partilha a visão que tem do mundo quase diariamente nas redes sociais e não dispensa o charuto nem um bom convívio à lareira. Com uma infância repleta de boas memórias e uma adolescência rebelde, é de afetos e de trabalho…é assim que quem lhe é próximo a descreve. Helena Sacadura Cabral é economista de formação, escritora de paixão e fez história ao ser a primeira mulher a integrar os quadros técnicos do Banco de Portugal.