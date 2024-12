Prestes a ser operado ao coração, na Unidade de Cuidados Intensivos, fez o pedido de casamento mais emocionante de sempre

Carla Anes

Ontem às 11:15

No «Dois às 10», Vasco estava no hospital e prestes a ser operado ao coração, mas isso não o impediu de fazer um pedido de casamento ali mesmo. Vasco e Paula explicam como foi o pedido e as profissionais de saúde falam do episódio emotivo que assistiram. Vasco conta o que o levou ao hospital e partilha que já tinha ideia de pedir a companheira em casamento. Paula fala do misto de emoções que sentiu e em como a operação veio reforçar o amor do casal.