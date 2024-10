DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Professores obrigam alunos a castigos e humilhações de cariz sexual

Carla Anes

Há 2h e 20min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso de professores que terão mandado alunos despirem as calças e mostrar os órgãos genitais aos colegas.