Quem é Beatriz Castro, a namorada de Miguel Vicente? Miguel Vicente conta tudo sobre a relação

Joana Lopes

12 jul, 11:16

No «Dois às 10», Miguel Vicente conta como é que conheceu Beatriz Castro, a sua namorada. O vencedor do Big Brother 2022, que manteve a relação em segredo, diz-nos onde é que conheceu a namorada e como começou tudo. Miguel revela que no início, a namorada não lhe achava grande piada. Em junho, Miguel assumiu esta nova namorada e que ambos vão ser pais. O ex-concorrente revela que pediu a mesma em namoro, antes de entrar no Big Brother - Desafio Final. Segundo o vencedor, estes já fazem vida de casados, e tudo de aconteceu de forma «natural». Quando aconteceu a gravidez, decidiram ir viver juntos.