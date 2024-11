DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Reação de Rita à expulsão de Ruben gera polémica: «O papel principal é meu!»

Carla Anes

Há 3h e 1min

No «Dois às 10», partilhamos imagens da reação da concorrente Rita, do Secret Story, à expulsão de Ruben. Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Luísa Castel- Branco comentam as imagens.