Recebemos a grande lenda da canoagem: Fernando Pimenta - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:33

No «Dois às 10», recebemos Fernando Pimenta um nome incontornável do desporto. Já todos sorrimos com as vitórias dele e chorámos com as derrotas. O atleta, que tem duas medalhas olímpicas, falhou o grande objetivo de conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Mas depois da tempestade vem a bonança e acaba de se sagrar tricampeão mundial de maratona de canoagem. Fernando Pimenta é um orgulho para todos os portugueses e um herói para os amores da vida dele: a mulher Joana e os filhotes Margarida e Santiago. Muitas vezes, o canoísta vê-se obrigado a estar longe da família para percorrer águas pelo mundo fora, mas é em Ponte de Lima com aqueles que mais ama que é verdadeiramente feliz.