Recebemos a nova Isabel - «Acho que fiquei mais nova 20 anos!»

Carla Anes

Ontem às 11:16

No «Dois às 10», voltamos a receber o Dr. Miguel Almeida que, desta vez, traz-nos o caso de Isabel, uma mulher que perdeu a dentição ao longo das 3 gravidezes e sempre pôs os outros primeiro. Conhecemos a história de Isabel Ricardo. Isabel foi perdendo os dentes com o passar das gravidezes. Cuidou durante muito tempo do marido doente e isso fez com que se esquecesse dela. Nunca teve possibilidades para colocar dentes e por isso utiliza a mesma prótese há 20 anos.