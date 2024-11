DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Receita exclusiva de Hernâni Ermida: Tachinho de feijão com cavala, cenoura e espinafres

Carla Anes

Hoje às 11:02

No «Dois às 10», o Chef Hernâni Ermida surpreendeu com uma receita inovadora e cheia de sabor: Tachinho de feijão com cavala, cenoura e espinafres. Conhecido pela sua criatividade culinária e dedicação a ingredientes frescos e nutritivos, o Chef Ermida trouxe uma opção deliciosa e reconfortante, ideal para os dias mais frescos.

O prato combina sabores ricos e uma textura apetitosa, resultante da mistura entre feijão, a cavala, cenoura e espinafres, todos ingredientes que complementam uma dieta equilibrada e nutritiva. A receita é ideal tanto para quem procura uma refeição prática como para quem pretende explorar sabores mais tradicionais da cozinha portuguesa.