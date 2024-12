Recorde as maiores polémicas de João Ricardo na casa do Secret Story: veja as imagens

Joana Sequeira

Hoje às 12:44

No «Dois às 10», a menos de uma semana da Grande Final… mas ainda com uma gala este domingo, recebemos familiares e amigos dos concorrentes do “Secret Story” para comentar e avaliar os acontecimentos mais fortes dos últimos dias na casa mais vigiada do país!

Recordámos as maiores polémicas de João Ricardo dentro da casa do Secret Story. Gonçalo Falcão, amigo do concorrente, reage a essas imagens.

