Revelamos o segredo da perda de peso de duas estrelas dos reality shows da TVI

Carla Anes

Ontem às 10:40

No «Dois às 10», recebemos Tatiana Boa Nova e Noélia Pereira para falarem sobre a perda de peso, ambas perderam mais de 10 quilos com a preciosa ajuda de Tiago Guimarães. O personal trainer revela o segredo do sucesso da perda de peso.