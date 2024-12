Rita desaba em lágrimas ao falar de Ruben: «O meu sofrimento ali na casa foi por estar a viver um sonho à frente da pessoa que cá fora me tinha magoado tanto»

Carla Anes

Ontem às 12:01

No «Dois às 10», licenciou-se em Gestão, mas acabou por trabalhar durante muito tempo como lojista. Entrar no Secret Story é cumprir um sonho antigo. Vive com a mãe e com as irmãs, que são o seu porto seguro. Está solteira há 3 anos e conta que a sua última relação não foi fácil e que, desde então, não voltou a ter uma relação com ninguém. Garante ter os ingredientes necessários para ser uma boa concorrente: é desconfiada, teimosa e muito opinativa. Odeia locais desarrumados e não gosta nada de cozinhar.

Recebemos Rita a 13ª expulsa do «Secret Story» o jogo acabou mais cedo para esta concorrente que abandonou a casa ontem.

Rita chora ao recordar relação com Ruben: «Foi muito tempo a meter-me em segundo lugar».