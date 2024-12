Rita gosta de Marcelo? - Ruben Silvestre responde

Carla Anes

Hoje às 11:50

No «Dois às 10», recebemos os ex-concorrentes Ruben Silvestre, Daniela Santo e Afonso Leitão para comentarem as últimas polémicas dentro da casa do «Secret Story», Renata perdeu a calma após Especial tenso sobre o desconforto que a concorrente sentiu com Diogo Alexandre.

Ruben comenta relação entre Rita e Marcelo.