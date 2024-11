DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Rita Pereira fala do regresso aos treinos no pós-parto

Carla Anes

Hoje às 11:22

No «Dois às 10», após o nascimento de Lowê, Rita Pereira regressou rapidamente aos treinos, surpreendendo os seguidores pela sua forma física e energia. Para a atriz, o exercício físico vai muito além do aspeto estético: «Treino para o mental e não para o físico», explicou.

Durante a gravidez, manteve uma rotina regular de exercícios, treinando três vezes por semana durante seis meses. Esta dedicação trouxe benefícios que agora se fazem sentir: «Estou a colher os frutos do meu trabalho durante a gravidez».

No pós-parto, Rita tem usado as suas redes sociais para partilhar reflexões sobre esta nova fase, recebendo uma onda de apoio e mensagens de mulheres que se identificam com a sua experiência: «É importante mostrar às mulheres que estão grávidas agora que nem tudo é mau».