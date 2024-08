Rosa Bela afirma visivelmente emocionada: «E continuo a achar que existe muito preconceito!»

Carla Anes

Hoje às 11:14

No «Dois às 10», recebemos Rosa Bela, a última concorrente expulsa do «Dilema». A ex-concorrente fala do preconceito de que foi alvo por causa do seu relacionamento com Carlos Areia.