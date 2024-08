Rosa Bela sobre David Diamond: «Algum possível elogio que possa vir do Goucha...baba-se ali todo»

Carla Anes

Hoje às 11:32

No «Dois às 10», recebemos Rosa Bela, a última concorrente expulsa do «Dilema». A ex-concorrente faz um balanço da sua participação e revela com que concorrentes sentiu afinidade. Rosa Bela faz a sua leitura do jogo do concorrente David Diamond.