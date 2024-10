DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Rosa chora a morte do filho: «Foram as últimas palavras do meu filho»

Carla Anes

Ontem às 11:18

No «Dois às 10», conhecemos a história de Rosa e José Pereira. Rosa começa por dizer que o filho lutou 20 anos pela vida (foram 18) e mostra algumas recordações que tem de Carlos, diagnosticado com cancro aos 15 anos. Partilha o momento de despedida, fala da relação que tinha com ele e, por isso mesmo, considera que não vive, mas sobrevive. A vida deixou de fazer sentido para esta mãe, que tem outra filha.