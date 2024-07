DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Rosa viveu anos com vergonha dela própria: «Eu vivia de tabaco, não de comida»

Carla Anes

Hoje às 13:06

No «Dois às 10», Rosa conta o que viveu ao longo da infância. Abandonada pelos pais aos três meses de vida, foi acolhida por uma família onde reinava o álcool e a violência. Rosa conseguiu alcançar a felicidade com o marido, mas há algo que a incomodou muito tempo: os dentes! Com o Dr. Miguel viu o seu sonho realizado.