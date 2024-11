DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ruben beija a ex-noiva, Ana Soares, e Flávia reage! Vejas as imagens

Carla Anes

Há 2h e 37min

No «Dois às 10», partilhamos imagens da reação da ex-concorrente Flávia, do Secret Story, à expulsão de Ruben. Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Luísa Castel- Branco comentam as imagens.