Ruben esclarece tudo sobre Rita, fala de Flávia e declara-se a Ana Soares - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 12:15

No «Dois às 10», recebemos Ruben Silvestre, o concorrente foi o décimo expulso do «Secret Story 8». Ruben afirma que tem plena noção do jogo que fez e que não contava com a expulsão. Ruben esclarece tudo sobre o seu relacionamento com a concorrente e ex-namorada Rita, declara-se a Ana Soares e fala de Flávia.