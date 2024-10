Saiba aqui quando e onde são as cerimónias funébres de Marco Paulo

Carla Anes

Hoje às 10:46

No «Dois às 10», Cláudio Ramos revela plano das cerimónias fúnebres de Marco Paulo. O velório do cantor Marco Paulo realiza-se na sexta-feira e no sábado na Basílica da Estrela, em Lisboa. O caixão com o corpo de Marco Paulo estará em câmara ardente na sexta-feira, entre as 16h00 e as 22h00, e no sábado entre as 9h00 e as 12h00, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela em Lisboa. A exéquias fúnebres terão o seu início no sábado, às 14h30, com missa de corpo presente, saindo o cortejo fúnebre em seguida para o cemitério dos Prazeres em Lisboa.