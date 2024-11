DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Saiba como fazer papas de carolo: Receita tradicional da Covilhã

Carla Anes

Hoje às 10:08

No «Dois às 10», conhecemos a história de Adélia Curto. A avó Adélia ensina as netas a fazer papas de carolo, que aprendeu a fazer com a mãe. Adélia explica a receita passo a passo e conta que o carolo é milho moído e que antigamente era a comida dos pobres.