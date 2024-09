DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Saiba como fazer um salame de chocolate saudável!

Carla Anes

Hoje às 10:42

No «Dois às 10», recebemos a nutricionista Iara Rodrigues com uma receita incrível de salame de chocolate saudável. Sem a manteiga tradicional, bolachas ou açúcar branco refinado, mas repleto de sabor. Chocolate 70% cacau, manteiga de amendoim, arroz tufado e amêndoas são as estrelas da receita.