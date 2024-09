DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Saiba como pode ganhar uma casa enquanto faz compras

Carla Anes

Hoje às 10:55

No «Dois às 10», recebemos Nuno Rodrigues, Diretor Geral Marketing e Estratégia Promocional do Lidl e Patrícia Costa, Diretora de Marketing da Remax para falarem do concurso «Casas LIDL».