DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Saiba tudo sobre o betacaroteno - Cláudio Ramos deixa alerta!

Carla Anes

Hoje às 10:14

No «Dois às 10», recebemos Bárbara Oliveira, nutricionista, e Maria Abreu de Nunes, Médica de Clínica Geral para esclarecer todas as dúvidas sobre a saúde do nosso Cláudio Ramos.

Cláudio Ramos explica: «No outro dia fizeram-me reparar que as minhas mãos estavam mais alaranjadas que o normal e para saber o que pode significar em termos de saúde, temos hoje connosco a nutricionista Bárbara Oliveira e Maria Abreu de Nunes, médica de Clínica Geral.»