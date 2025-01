Sandra Costa fala da sua participação na «Casa dos Segredos» e a reação da sua mãe: «Sentia orgulho mas não conseguia expressar-se»

Carla Anes

Hoje às 11:32

No «Dois às 10», Sandra Costa recordou a sua participação na «Casa dos Segredos 3» e a forma como a sua mãe reagiu à sua exposição mediática. A ex-concorrente confessou que a sua mãe, apesar de sentir orgulho, tinha dificuldade em expressar os seus sentimentos e que não era fã do mundo da televisão. Sandra recordou a cumplicidade com o pai, que acompanhava o programa com entusiasmo, e como a sua experiência no reality show a ajudou a crescer como pessoa.

Saiba mais em TVI Player