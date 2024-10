DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sandra tornou-se uma pessoa mais feliz depois de adotar - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 11:36

No «Dois às 10», conhecemos a história de Isabel e Sandra sempre sonharam ser mãe e conseguiram concretizar esse sonho através da adoção. Isabel adotou um menino com nove anos e Sandra uma menina com dez anos. E não podiam ser mais felizes!