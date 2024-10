DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sérgio Rosado recorda palavras de Zé Pedro do grupo «Xutos e Pontapés»

Carla Anes

Hoje às 10:26

No «Dois às 10», com 25 anos de carreira, os «Anjos» continuam a ser uma referência na música nacional. Para além de celebrarem o seu mais recente trabalho os irmãos Rosado recordam Zé Pedro do «Xutos e Pontapés».