DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Siga todos os passos da Tia Cátia e aprenda a fazer as típicas Migas à Alentejana com Entrecosto

Carla Anes

Hoje às 10:53

No «Dois às 10», recebemos a Tia Cátia com uma receita típica alentejana, Migas com entrecosto, que deixou Cláudio Ramos sem palavras.