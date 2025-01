DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sobre entrada no «Secret Story - Desafio Final», Cláudio Alegre confessa: «Eu não sei se estava preparado»

Joana Sequeira

Ontem às 11:32

No «Dois às 10», recebemos Cláudio Alegre, o 5º concorrente expulso do «Secret Story - Desafio Final». O jogo acabou para este concorrente que teve de abandonar ontem a casa. O ex-concorrente faz um balanço da sua entrada no reality show, e revela o porquê de ter aceite este convite.