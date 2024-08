DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Surfista Joana Andrade viu a sua vida a ser salva por um ganso

Joana Sequeira

Ontem às 10:42

No «Dois às 10», recebemos a surfista Joana Andrade, que nos conta a história de ter sido salva por um ganso aos cinco anos de idade. Mais tarde, aos 12 anos, a nossa convidada ia-se afogando no mar. Joana explica-nos de onde vem o seu fascínio pelo mar e fala-nos do fator medo.