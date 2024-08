DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Susana Dias Ramos dá dicas para alimentar a relação. E não são nada dispendiosas

Joana Sequeira

Hoje às 11:33

No «Dois às 10», a sexóloga Susana Dias Ramos dá dicas para alimentar a relação e fazer com que a mesma seja duradoura. A nossa convidada fala-nos do porquê de muitas vezes haverem traições na relações.