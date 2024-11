DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Suzana Garcia comenta acusação a José Castelo Branco: «Sinto-me desconfortável (...) não me levem a mal»

Carla Anes

Ontem às 12:16

No «Dois às 10», Ministério Público acusa José Castelo Branco de violência doméstica referindo que este atuou com o propósito de maltratar a ex-mulher, Betty Grafstein.

As agressões físicas e verbais contra a vítima começaram logo no início do casamento e prolongaram-se até esta ser internada.

A advogada Suzana Garcia comenta o caso: «As mulheres portuguesas não têm menos direitos do que as Bettys da vida».