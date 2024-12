Suzana Garcia: «Essas pessoas têm de ser extirpadas do meio social que lhes foi benevolamente outorgado»

Carla Anes

Ontem às 12:34

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um vizinho que atacou o colega de casa com uma barra de ferro. Partilhamos entrevista exclusiva à vizinha da vítima e do agressor.

A psicóloga Joana Amaral Dias, a advogada Suzana Garcia e o inspetor da polícia judiciária comentam o caso.