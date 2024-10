Suzana Garcia exaltada: «Ouviam-se os tiroteios... Ontem na Amadora todos nós ouvimos isto!»

Carla Anes

Ontem às 12:25

No «Dois às 10», a advogada Suzana Garcia comenta distúrbios no bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, onde morava o homem que foi morto a tiro pela PSP na Cova da Moura.