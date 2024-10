DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Testemunho arrepiante - Filha de Fernando foi esmagada por um autocarro à sua frente

Carla Anes

Hoje às 11:34

No «Dois às 10», conhecemos a história de Beatriz pela voz do pai Fernando. Fernando e a família iam à missa dos escuteiros quando o filho se apercebeu que se tinha esquecido do lenço. Fernando voltou a casa. Enquanto isso a mulher e a filha de 10 anos foram atingidas por um autocarro.