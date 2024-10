Testemunho arrepiante: «Fiz o luto dos meus filhos vivos»

Carla Anes

Ontem às 12:01

No «Dois às 10», conhecemos a história de Sandra Lopes. Sandra explica que os filhos quando saem de casa fica um vazio emocional, angústia e tristeza. Conta que o filho mais velho casou aos 21 anos e como foi lidar com essa saída. Ao contrário do filho mais velho, o mais novo ainda vive com a mãe. Mas Sandra diz que está completamente desconectada do filho e sente um vazio. Explica o que é para si o ninho vazio e termina a reportagem a dizer: «eu sinto isto como um fim de vida».