Testemunho de menina de 9 anos: «Para mim o Alzheimer é uma borracha que apaga memóras»

Carla Anes

Há 51 min

No «Dois às 10», conhecemos a pequena Rita Moitas, neta de doente com alzheimer. Rita começa por dizer que para ela a alzheimer é “uma borracha que apaga memórias”. Conta que a mãe lhe explicou com calma o que era a doença e que ela ajudou a melhorar a situação. Descreve ainda como são as visitas ao avô.