Tia Cátia prepara curgetes recheadas com bolonhesa de lentilhas

Carla Anes

Ontem às 10:58

No «Dois às 10», recebemos a Chef Cátia Goarmon com a receita ideal para quem não consome carne nem peixe, saborosas e nutritivas. Tia Cátia prepara curgetes recheadas com bolonhesa de lentilhas.