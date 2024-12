DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Tinha tudo para vencer! - O que falhou no jogo de João Ricardo?

Carla Anes

Hoje às 10:40

No «Dois às 10», já sabemos quem são os finalistas do «Secret Story 8» recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para um balanço do jogo até agora.

Expulsão de João Ricardo deixa sentimento de tristeza em alguns comentadores que lhe reconheciam potencial para ser o vencedor.