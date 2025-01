Treinador do Rio Ave encontrado morto - Amigos e clube lamentam perda trágica

Carla Anes

Hoje às 14:06

No «Dois às 10», Ticiana Xavier relata o ambiente de pesar em Cedofeita, Porto, após a morte do jovem treinador Rafael Maravilha. Amigos e colegas deixaram flores e velas no local onde o corpo foi encontrado. Nas redes sociais, as homenagens multiplicam-se, com mensagens de pesar e consternação pela perda trágica do treinador dos sub-15 do Rio Ave.

Maria Santos, a testemunha que encontrou o corpo do treinador Rafael Maravilha, descreveu o cenário comovente. O treinador dos sub-15 do Rio Ave estava descalço, de meias, e havia perdido muito sangue, segundo o relato da testemunha. Maria Santos afirma que ficou em choque com a situação e descreveu o momento como muito triste.