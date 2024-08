Tumor no cérebro - Adriana: «Bati no fundo do poço quando o meu marido começou a ter atitudes infantis»

Carla Anes

Há 1h e 50min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Adriana Moura, a vida de Adriana mudou quando ela tinha 27 anos e o marido 33 anos. Estávamos em 2008 quando Filipe caiu para o lado e foi diagnosticado com um tumor no cérebro. A partir daí, a vida desta família nunca mais foi a mesma. Adriana conta as três vezes em que o marido foi diagnosticado com um tumor e como lidou com isso. Termina a dizer que é cuidadora do marido a tempo inteiro há cinco anos e que, apesar disso, é feliz porque com a doença descobriu coisas que não conhecia e hoje é uma pessoa melhor.