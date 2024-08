Última hora: idosa encontrada morta envolta em fita adesiva

Joana Sequeira

Ontem às 13:20

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par de um caso de extrema violência: uma idosa foi encontrada morta com sinais de violência, em Peniche. O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre este crime. A mulher reformada e ex-emigrante não era vista há dias e foi ecnontrada com um golpe profundo na cabeça e envolta em fita adesiva.