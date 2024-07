DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Um dos crimes mais macabro em Portugal - Esquarteja namorado e divide o corpo em cinco sacos do lixo

Carla Anes

Há 3h e 17min

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de homem que esquartejou o namorado após discussão. Partes do corpo da vítima foram encontradas por jornalistas que cobriam o caso.