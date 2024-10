DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Um mergulho deixou Francisco tetraplégico

Carla Anes

Hoje às 11:41

No «Dois às 10», conhecemos a história de Francisco Rodrigues. Um mergulho mudou a vida de Francisco na altura, com apenas 18 anos, ficou tetraplégico e com os sonhos e ambições hipotecadas.