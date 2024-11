Veja as imagens: Revelação de Jéssica e pedido de perdão da mãe emocionam o público

Carla Anes

Hoje às 10:33

No «Dois às 10», partilhamos as imagens da gala do «Secret Story» em que a concorrente Jéssica revelou o seu segredo e partilhou uma história tocante. Mãe de Jéssica reage à revelação do segredo: «Pedi-lhe perdão muitas vezes».