Vera de Melo comenta acusação a José Castelo Branco: «Eu não posso compactuar com isto!»

Carla Anes

Ontem às 12:29

No «Dois às 10», José Castelo Branco acusado de violência doméstica. Ministério Público diz que agiu com propósito de maltratar a vítima. A acusação foi apresentada a 4 de Novembro, mas conhecida apenas nesta segunda-feira num comunicado do DIAP de Lisboa.

Na acusação detalha-se que «o arguido forçava a vítima a vestir roupa que escolhia, a ser maquilhada por si e a calçar sapatos que lhe provocavam dores». Como conclusão da investigação que cobriu os 28 anos de casamento, o Ministério Público declara que o arguido, de 61 anos, «actuou com o propósito concretizado de maltratar a vítima, de 95 anos, molestando-a no seu corpo e saúde psíquica, injuriando-a e atemorizando-a, bem sabendo que era a sua mulher e estando ciente da idade desta».

A psicóloga Vera de Melo comenta o facto de a acusção a José Castelo Branco ter sido anunciado no dia em que se assinalava a eliminação da violência doméstica contra as mulheres.