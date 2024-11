DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Viral! Cláudio Ramos exemplifica a correta utilização da sanita e deixa todos em risos

Carla Anes

Hoje às 10:08

No «Dois às 10», no dia mundial da casa de banho faz todo o sentido percebermos o que as fezes dizem da nossa saúde e para tal, temos connosco o Dr. Ricardo Velosos, gastrenterologista. Cláudio Ramos aproveita para retirar algumas dúvidas e protagoniza momento hilariante.