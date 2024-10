Vitor Marques sobre Nuno da Silva: «Ele não é inimputável, ele estava consciente daquilo que estava a fazer!»

Carla Anes

Hoje às 12:36

No «Dois às 10», o inspetor da polícia judiciária Vitor Marques faz a sua leitura do caso Nuno da Silva, ex-concorrente do reality show da TVI «Love On Top», que terá tentado matar um dos filhos.