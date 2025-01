Viúva há pouco tempo, Carla sente-se revoltada por ambos os filhos terem sofrido queimaduras graves: «Parece que tudo bate na minha porta»

Joana Sequeira

Ontem às 12:53

No «Dois às 10», após conhecermos a história de Joana Oliveira e Rafael Tavares, um casal de bombeiros que em setembro de 2024 combateu um incêndio em Oliveira de Azeméis e ficou gravemente queimado, recebemos Carla Tavares, mãe de Rafael.

Carla, mãe de Rafael, fala em como foi difícil gerir o acidente do filho mais velho e da nora. Fê-la recordar o que já tinha passado com o filho mais novo (que também se queimou no passado com óleo de uma frigideira). Carla sente-se o pilar da família, dado que perdeu o marido em 2023.

Na reportagem, Carla recorda o episódio em que o filho mais novo ficou com queimaduras em terceiro grau, após acidente doméstico. Os dois acidentes mais a falta do marido abalaram-na muito, e esta sente-se revoltada.