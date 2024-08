DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Viva o México! Saiba como fazer guacamole e pico de gallo

Joana Sequeira

Hoje às 10:25

No «Dois às 10», Teresa Cameira explica-nos como fazer duas salsas mexicanas: o guacamole e pico de gallo. A nossa convidada fala-nos dos benefícios do abacate: equilibra o funcionamento do fígado e acalma o sistema nervoso.